Незважаючи на те, що у Британії немає на озброєнні винищувачів F-16, Королівство першим з країн-союзниць погодилося тренувати українських пілотів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

З першого дня Британія поставила питання руба. Питання не в тому, що країна має вижити, питання не в тому, що ми маємо врятуватись якимось чином, питання в тому, що Україна має перемогти. І це позиція. яка була прийнята всіма: суспільством, опозицією. Тут не має проблеми в політичних підходах, у політичних партіях. Всі, включаючи Корону, підтримують Україну в цій перемозі. І завдання України - перемогти росію. Це те, що відрізняє Британію від багатьох інших країн.

Зброя, фінанси, політична підтримка - це просто механізми, якими ця країна намагається нам допомогти. Те, що є зараз, буде і далі.

Ця країна надала перші ракети протитанкові, які допомогли зупинити руських під Києвом, ця країна дала перші танки, вони тренують пілотів, вони дали ракети великої дальності і таке інше. Кількість підготовлених наших солдатів зростає з кожним роком. Якщо торік було 9600, то на цей рік - майже 30 тисяч.

Незважаючи на те, що в Британії немає на озброєнні F-16 - у них інші літаки - вони перші погодились тренувати пілотів. Цього місяця починаються базові тренування пілотів, після якого можна почати вивчати будь-які натівські літаки.

Але крім того, на мою думку, те що вони вже зробили з підготовкою пілотів вертольотів, і передали нам ці гелікоптери, цей той крок, який ще жодна країна не зробила. Це дуже важливий крок, це важливий вид озброєння, який нам потрібен ще до отримання F-16.