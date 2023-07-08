Уряд Іспанії виступив проти передачі Сполученими Штатами Україні касетних боєприпасів. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарите Роблес. Про це повідомляє Reuters.

Іспанія, ґрунтуючись на твердих зобов'язаннях щодо України, також має тверде зобов'язання, що певна зброя і бомби не можуть бути поставлені за жодних обставин.

Роблес додала, що рішення про відправку касетних бомб було ухвалено урядом США, а не НАТО, членом якого є Іспанія.

Ні касетним бомбам і так законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися за допомогою касетних бомб.

Зазначено, що касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, включно з Іспанією. Вони зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті з них, які не вибухають, становлять небезпеку протягом десятиліть.