Автобус з українцями врізався у вантажівку в Польщі: є жертви [ Редагувати ]
У ніч на 9 липня біля міста Хелма у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення. Про це повідомляє TVP3.
За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.
Так, загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.
Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.
Згідно з висновками правоохоронців, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.
по темі
У неділю, 9 липня, у Києві сталося загорання АЗС, столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП
У Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП
З початку війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації
Володимир Зеленський та Анджей Дуда приїхали до Луцька, щоб вшанувати невинних жертв, які загинули під час Другої світової війни.
Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму