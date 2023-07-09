У ніч на 9 липня біля міста Хелма у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення. Про це повідомляє TVP3.

За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.

Так, загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.

Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Згідно з висновками правоохоронців, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.