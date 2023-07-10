Служба безпеки України затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю ЗСУ у Миколаївські області. Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак рф на Миколаївську область. Для виконання ворожого завдання зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони. Також він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони.

У повідомленні також йдеться, що особливу "увагу" він приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ.

Як стало відомо, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до рф. Про це він неодноразово писав у проросійських Телеграм-каналах.

Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали бізнесмена, який хотів підкупити СБУ.