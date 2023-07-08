У Одеській області затримали підприємця, який намагався передати хабар у розмірі 90 тисяч євро співробітникам Служби безпеки України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ. Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" і продумали оперативну комбінацію.

Повідомляється, що зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У повідомленні також зазначено, що зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Шарій отримав нову підозру.

Окрім того, СБУ затримала колаборанта, який здавав ФСБ рф позиції HIMARS.