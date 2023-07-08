В Одеській області затримали бізнесмена, який хотів підкупити СБУ [ Редагувати ]
У Одеській області затримали підприємця, який намагався передати хабар у розмірі 90 тисяч євро співробітникам Служби безпеки України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ. Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" і продумали оперативну комбінацію.
Повідомляється, що зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
У повідомленні також зазначено, що зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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