Країни НАТО домовилися скасувати ПДЧ для України - Кулеба [ Редагувати ]
Країни-члени НАТО дійшли спільного рішення щодо усунення плану дій, які стосуються членства, зі шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО, - зазначив він.
Також міністр заявив, що це найкращий момент для того, аби внести ясність щодо запрошення України стати членом НАТО.
Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023
Зазначимо, що ПДЧ - це період попереднього етапу членства в НАТО, під час якого країна-претендент повинна виконати індивідуальну програму підготовки для майбутнього вступу.
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