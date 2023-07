Країни-члени НАТО дійшли спільного рішення щодо усунення плану дій, які стосуються членства, зі шляху України до вступу в Альянс. Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також міністр заявив, що це найкращий момент для того, аби внести ясність щодо запрошення України стати членом НАТО.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.