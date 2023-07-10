Німецький концерн відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні: стали відомі терміни [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Україні з'явиться завод, який займатиметься виробництвом бронетехніки. Його має намір відкрити німецький збройовий концерн Rheinmetall.
Про це заявило керівництво Rheinmetall в інтерв'ю для CNN.
За словами генерального директора концерну Арміна Паппергера, поява заводу очікується за 12 тижнів.
Паппергер зауважив, що в Україні повинно функціонувати відповідне оборонне підприємство, щоб не залежати від допомоги західних партнерів.
"(Громадяни України, - Ред.) мають допомагати собі самі. Якщо вони постійно чекатимуть допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років... це неможливо", - пояснив він.
Вартість заводу оцінюють у 218 мільйонів доларів. Очікується, що він вироблятиме близько 400 танків щороку. Окрім того, там планують будувати та ремонтувати німецькі БТР Fuchs.
У CNN наголосили, що таким чином Rheinmetall нівелює побоювання світових оборонних компаній щодо налагодження виробництва в Україні під час війни.
Німецька компанія Rheinmetall займається виробництвом танків, бронетранспортерів, різної бронетехніки, ремонтом озброєння для передачі Україні. Зокрема, днями концерн погодився передати українській армії 14 танків Leopard 2 від імені нідерландського уряду.
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