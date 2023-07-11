Столичний муніципалітет залучить 10 млн грн від Берліна на облаштування освітніх укриттів - Микола Калашник [ Редагувати ]
Берлін надав 10 млн грн для облаштування освітніх укриттів. Про це повідомив Микола Калашник, тимчасово виконуючий обовʼязки голови Дарницької РДА в Києві, в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ми встигаємо до початку навчального року. Одна з умов від німців - усі закупівлі повинні бути прозорими. Через відповідну систему "Prozorro" всі можуть приймати участь у закуплівлях. Оголошується тендерна процедура і ми паралельно її оголошуємо, підписуємо контракти. Потім після визначення переможців, тих, хто запропонував найменшу суму, укладаємо відповідну угоду. Нам німці перераховують кошти на казначейський рахунок, тому це прозоро, - заявив Калашников.
Також він додав, що після перевірки казначейської служби, виконання всіх зобовʼязань, кошти списуються з рахунку спецфонду.
"Ми встигнемо виконати цю задачу, оскільки частина була виконана в минулому році, а частина - в цьому", - додав тимчасово виконуючий обовʼязки голови Дарницької РДА.
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