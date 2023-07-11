32-річний українець одружився на 56-річній жінці, яка має інвалідність. Того ж дня він спробував перетнути кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Правоохоронці на Одещині розкрили схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону разом зі співробітниками СБУ викрили чоловіка, який намагався укласти фіктивний шлюб з метою виїзду за кордон.

Під час проведення прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра стосовно подружжя через їхню незвичну різницю у віці. Вік жінки більший за вік чоловіка на двадцять чотири роки. Зазначено також, що дата їхнього шлюбу збігалася з днем, коли вони планували почати свою "весільну" подорож за кордон.

Виявилося, що "іскра" у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону, - йдеться у повідомленні.

Згідно з розслідуванням правоохоронців, 32-річний громадянин України скористався оголошенням в Інтернеті, яке пропонувало можливість "з'єднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Вартість такої послуги становила 8000 гривень для нареченого.