Українець одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, аби виїхати: пару викрили [ Редагувати ]
32-річний українець одружився на 56-річній жінці, яка має інвалідність. Того ж дня він спробував перетнути кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Правоохоронці на Одещині розкрили схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону разом зі співробітниками СБУ викрили чоловіка, який намагався укласти фіктивний шлюб з метою виїзду за кордон.
Під час проведення прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра стосовно подружжя через їхню незвичну різницю у віці. Вік жінки більший за вік чоловіка на двадцять чотири роки. Зазначено також, що дата їхнього шлюбу збігалася з днем, коли вони планували почати свою "весільну" подорож за кордон.
Виявилося, що "іскра" у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону, - йдеться у повідомленні.
Згідно з розслідуванням правоохоронців, 32-річний громадянин України скористався оголошенням в Інтернеті, яке пропонувало можливість "з'єднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Вартість такої послуги становила 8000 гривень для нареченого.
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