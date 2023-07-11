Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула несподівану перемогу над лідером рейтингу Жіночої тенісної асоціації Ігою Свьонтек у 1/4 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Прогнозовано зустріч розпочалася під контролем першої ракетки світу. Свьонтек із брейком швидко створила гандикап (2:0). Утім, в плани українки не входило здаватися. Вона блискавично відповіла польці двома очками поспіль і повернулася до гри.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в чвертьфінальному поєдинку здолала Джессіку Пегулу в трьох сетах (6:4, 2:6, 6:4). Матч, який для українки буде другим на стадії 1/2 фіналу в Лондоні, відбудеться 13 липня.