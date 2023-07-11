Напередодні саміту НАТО від інформатак на місцеве самоврядування може постраждати вся Україна - політолог [ Редагувати ]
Напередодні важливого для України саміту НАТО у Вільнюсі від інформаційних атак на мера Києва та голову КМДА Віталія Кличка може постраждати вся країна. На цьому наголосив політолог Сонюк у своєму блозі на сайті "Апостроф", передають "Українські новини".
“Протягом останнього місяця мер Києва Віталій Кличко, а також інші голови місцевого самоврядування піддавалися масованим інформаційним атакам.
ЗМІ неодноразово відзначали, що ці атаки мають ознаки політичного переслідування та утисків місцевого самоврядування, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Говорили про вплив центральних органів влади на судову систему”, - нагадав Сонюк.
Він попередив, що такі атаки й спроби утисків місцевої влади в цілому і мера столиці зокрема - можуть дуже нашкодити державі в цей визначний момент.
“Напередодні вирішального для українців Саміту НАТО У Вільнюсі від цих атак під ударом опинилися не тільки окремі представники місцевої влади, проте - вся Україна. Адже не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО! Тому сьогодні варто звернутися до Офісу Президента із закликом замислитися та консолідуватися заради майбутнього України!” - резюмував експерт.
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