Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах кадировців. Про це він повідомив у Telegram.

Наші повідомляють про потрапляння до казарми кадировців, розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потай у бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з'ясовуємо.

За його словами, судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, поразку активно маскують нібито під роботу ППО.