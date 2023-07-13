У Маріуполі завдано удару по казармах кадировців [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах кадировців. Про це він повідомив у Telegram.
Наші повідомляють про потрапляння до казарми кадировців, розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потай у бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з'ясовуємо.
За його словами, судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, поразку активно маскують нібито під роботу ППО.
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