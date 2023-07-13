У Маріуполі Донецької області пролунав вибух. росіяни підняли в небо авіацію, також працювала ППО. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

В Маріуполі вибух в напряму Мангуш-Мелекіне. Работа ППО та одразу після цього літаки та гвинтокрили в напрям півночі Донецької області. Четвер перестає бути томним, - повідомив Андрющенко.

Крім того, за даними радника мера Маріуполя, з російського Приморсько-Ахтарська знов заходять літаки в напрям Вугледар - Волноваха.