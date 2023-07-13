Найнебезпечнішим сценарієм на Запорізькій АЕС може стати терористичний акт, вчинений російськими окупантами на працюючому реакторі. У такому випадку можливий викид радіоактивного йоду. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю "Укрінформу".

Згідно з його висловлюваннями, прогнозування наслідків можливого теракту на ЗАЕС від росії є складним завданням. На даний момент деякі енергоблоки станції призупинені і не функціонують.

Дійсно, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії. Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду, - сказав він.

Проте, незалежно від конкретних ізотопів, які можуть бути випущені під час можливого викиду, Кузін зауважив, що це призведе до загальної опроміненості певної кількості людей, що знаходитимуться в районі ураження.

Він зазначив, що середня зона ураження варіюється від 30 до 50 кілометрів навколо атомних електростанцій, причому ця відстань залежить від потужності самої станції.

Що стосується Запорізької АЕС, то йдеться про 50-кілометрову зону, оскільки вона є однією з найпотужніших атомних станцій.

Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня, - сказав він.

Головний санітарний лікар підкреслив, що більш детальні прогнози можна надавати лише тоді, коли буде детальна інформація про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася.