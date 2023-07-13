Мешканці багатоквартирних будинків, які роками страждають від тарифного свавілля компанії АТ "ДТЕК Одеські електромережі", змогли озвучити свої проблеми на засіданні Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Як розповів керівник громадської організації "Спільна мета" Артем Каспарян, майданчиком для спілкування досить раптово для енергетичного монополіста стала Zoom-конференція, присвячена проєкту ухвали НКРЕКП "Про внесення змін до Кодексу систем розподілу".

Це, напевно, вперше, коли мешканці проблемних будинків звернулися з ініціативою зупинити тарифні маніпуляції з боку ДТЕК не шляхом скарг, а в рамках внесення правок до статей Кодексу систем розподілу, які б встановили рівні умови до користування побутовим тарифом усім мешканцям багатоповерхівок, – розповів громадський діяч. – Що характерно, законодавчі ініціативи надійшли до НКРЕКП не лише від мешканців Одеси, а й з інших регіонів України, що доводить масштаб існуючої проблеми.

За словами Артема Каспаряна, представник керуючої компанії ДТЕК, якій підпорядкований Одеський ДТЕК, всіляко намагалася уникнути необхідності обговорення тарифів і переключала увагу представників держрегулятора на інші питання.

Пані Льовочкіна заявила, що нібито всі тарифні питання мешканців проблемних будинків давно вирішені, – зазначає Каспарян. – Потім взагалі попросила не виносити питання одеських будинків на громадське обговорення. Загалом намагалася всіляко уникнути незручних питань.

Незважаючи на протидію представника енергетичного монополіста, одеситам вдалося донести свою позицію, а сама ДТЕК за підсумками досить гарячої дискусії змушена була визнати існування проблеми.

Вже той факт, що питання мешканців багатоповерхівок, які роками страждають від тарифного свавілля ДТЕК, вийшло на рівень обговорення НКРЕКП – це велике просування у боротьбі з монополістом, – упевнений громадський діяч. – Це перша перемога, оскільки думка простих громадян нарешті була почута.

Вже сьогодні, 12 липня, представники громадськості та керівники обслуговуючих організацій передали всі звернення від мешканців одеського регіону, які страждають від тарифного свавілля з боку монополіста.

У результаті НКРЕКП прийняло ухвалу про проведення виїзної позапланової перевірки АТ "ДТЕК Одеські електромережі" з причин порушень при підключенні до електричних мереж житлових комплексів в Одесі.