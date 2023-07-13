Ворог обстріляв місто Оріхів: є загиблий [ Редагувати ]
російські ворожі війська здійснили обстріл міста Оріхів, що розташоване у Запорізькій області. Про це повідомив у своєму Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м.Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка, - повідомив Єрмак.
Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що кількість постраждалих через атаку на Запоріжжя 12 липня зросла до 21 людини. Серед них – 8 дітей.
по темі
23 загиблих і одна людина зникла безвісти. Це наслідок ракетного удару, який росіяни нанесли 28 квітня по житловому будинку в Умані. Безхатченками, нагадаю, тоді залишилися 44 родини.
Ця війна не просто за свободу. Українці в ній виборюють своє право бути нацією. Росіяни прицільно нищать архітектурну, історичну та культурну спадщину нашого народу. Наша наступна історія про музей одного з корифеїв української філософії - Григорія Сковороди.
Як місто Лева оговтується після російського ракетного удару - в репортажі Христини Гашенко.
У пʼятницю, 7 липня, російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла вже до 9 людей
Впродовж дня рятувальники розбирали завали, сподіваючись знайти ще живих людей. Міська влада вже виділила 100 мільйонів гривень на ремонт пошкоджених квартир і обіцяє приступити до робіт негайно. У місті оголошено дводенну жалобу. Подробиці в сюжеті Вікторії Балицької.