Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що кількість постраждалих через атаку на Запоріжжя 12 липня зросла до 21 людини. Серед них – 8 дітей.
Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21.
За даними очільника регіону, серед поранених 8 дітей.
З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей.
Крім цього, за даними МВС України, під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей.
Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні.
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