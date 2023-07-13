Українка Еліна Світоліна зазнала поразки від чеської тенісистки Маркети Вондроушової у рамках 1/2 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Утім, у середині стартового сету перебіг зустрічі загострився. Першою хід зробила Вондроушова, взявши пункт на подачі українки. Світоліна, однак, блискавично відповіла зворотним.

Яскравого камбеку вболівальники українки не дочекалися. Вона дозволила чешці оформити один брейк. А далі Вондроушова з першої спроби реалізувала матч-пойнт. Для неї вихід у фінал – перший на турнірах серії "Гренд Слем".

Світоліна – Вондроушова – 0:2 (3:6, 3:6)