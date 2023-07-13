Три села на Херсонщині, а це понад 200 зруйнованих будинків, взялася відбудовувати Дніпропетровщина. В рамках проекту "Пліч-о-пліч" низка регіонів "бере на себе" відбудову декількох населених пунктів. До прикладу, у селі Старосілля фахівці вже провели обстеження, склали приблизний кошторис та план відбудови.

Скільки часу потрібно, аби відновити все зруйноване? Точної відповіді немає. Масштаби - колосальні. Наприклад - будинок сім'ї із Старосілля. Усі 8 місяців окупації там проживали росіяни. Житло родини вони зруйнували майже вщент. Детальніше - далі.

Анастасія - жителька села Старосілля:

Чоловік був на роботі, він на заправці у Великій Михайлівці працює, я була вдома, вихідна. Він мені о 6 ранку телефонує і сказав, що війна.

Анастасія згадує ранок 24 лютого, коли росія пішла великою війною на Україну. Жінка із села Старосілля, що на Херсонщині. Разом із чоловіком виховують 6 річного сина Даніеля.

Анастасія - жителька села Старосілля:

Чути вибухи, вже зрозуміло було, що вони у Каховці, вже доходять.

Місяць родина прожила в окупації та коли орки почали підривати мости - вирішили тікати, розповідає Анастасія. На звільнення українськими захисниками їхнього села чекали у Кривому Розі. Минуло вісім місяців, як вони почули довгоочікувану новину.

Анастасія - жителька села Старосілля:

Тільки почули, що деокупована територія, то і що наші тут..

Та коли повернулися, свою рідну домівку не впізнали, розповідає жінка. 10 років родина облаштовувала сімейне гніздечко, а окупанти зруйнували його за кілька місяців - стеля вся у дірках, стіни посічені осколками, без вікон і майже без дверей, зірвали, навіть, підлогу.

Тут були поли, куди вони рили, що вони хотіли знайти, не знаю. Вони позривали, чоловік трохи поприбирав, бо тут і бички були, і сміття було. Банки їхні, їхні склянки. На стінах: "Алтай сила". І ще вони щось там писали. Самі спеціально стріляли, бо у двері вони спеціально стріляли і два вікна вони спеціально вибили. Диван це не наш, вони принесли його, і там вони жили, а пункт у них на горищі був.

Після окупації у Старосіллі майже усі хати, як і в Анастасії, зруйновані. А ще побито будинок культури та магазин. За відновлення взялася Дніпропетровщина. Планують задіяти 150 фахівців.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Допоможемо відновити їх, а саме відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна, подекуди будівельники зробили заміри та порахували вартість відбудови.

Старосілля, Ольгине та Бобровий Кут - над цими населеними пунктами бере шевство Дніпропетровська область. Строки відбудови не називають, адже руйнування значні - більше 200 будинків. Але команда зробить усе можливе, аби кожна дитина мала змогу повернутися додому.

Анастасія - жителька села Старосілля:

Мамо, ми скоро поїдемо? Скоро будемо дома? Я вже хочу додому, я хочу там. Я буду сам спати, тільки давай додому. Тобто мрія є, хочеться.

Всеукраїнський проект "Пліч-о-плач" - це масштабна програма відбудови. До неї долучилося 15 регіонів. Кожен відповідатиме за конкретні населені пункти Херсонщини. Адже це пілотна область, далі набутий досвід поширять на інші регіони, які постраждали від окупації чи російських обстрілів.