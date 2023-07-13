Герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року, тобто до Дня Незалежності України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це дійсно символічний історичний момент, це своєрідний тизер проєкту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня. Це заміна радянського герба на "Батьківщині-матері" на Тризуб. Цей процес об'єднав і великий бізнес, і багато міністерств", - сказав Ткаченко.

Ткаченко додав, що вартість проєкту – 28 млн грн.

"Ці кошти ми свідомо попросили донатити представників великого бізнесу, вони доєдналися", - сказав Ткаченко.

Вже з липня розпочинається процес монтажу художньої композиції "Тризуб" на щиті "Батьківщина-мати".