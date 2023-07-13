Фото: в Україну повернули дітей, мати яких знаходилась у полоні в росіян

Україні вдалось повернути додому ще двох дітей із тимчасово окупованої території. Раніше їх мати знаходилась у полоні росіян.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram-каналі.

За його словами, повернути вдалось сестер п'яти та дванадцяти років. Вони розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Дівчатка весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.

"Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася. Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська дитина повернулася на Батьківщину", - розповів Лубінець.