Саміт НАТО у Вільнюсі спричинив вибух безсилої люті серед російських пропагандистів. Ще б пак - Альянс росте, адже незабаром до нього долучиться Швеція, та й Україна не виходить з порядку денного і надалі отримуватиме військову підтримку. На це провладні російські журналісти продовжують лякати своїх громадян третьою світовою.

Не втрималися від коментарів навіть потішні "загони путіна". Що цього разу намагаються згодувати невибагливим російським глядачам? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Що ви думаєте про підсумки саміту НАТО?

Таким кринжевим креативом у відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі розродилися бойові бабці з "загонів путіна". Хоча насправді доморощені політологи радянського розливу неабияк переймаються світовою політикою.

За розширення НАТО перепало турецькому президентові.

Реджеп Ердоган, ти не проти, щоби Швецію пийняли в НАТО. Хоча дуже довго був проти цієї події. Як же так? Ти плюєш на почуття мусульман своїх? Те, що спалили Коран у Швеції - це, виходить, пройшло повз?

Про зустріч лідерів Північно-атлантичного Альянсу за поребриком не говорить хіба що лінивий.

Чорний крук російського телебачення Володимир Соловйов невтомно залякує свою аудиторію.

Це засіданя НАТО, на якому реально оголошено, що взято курс на війну з нами. Нам протистоїть мільярд населення, у якого чималий зокрема і мобілізаційний ресурс. Нам протистоїть половина світової економіки.

Ефіри федеральних телеканалів сповнені погроз, зловтішань та образ. Утім, це вже давно стало фірмовим почерком російських провладних медіа.

Ці заокеанські - теж мені - скривджені ліверні - навіть не ковбаси, шпикачки маленькі. Їм не сподобався тон Зеленського. Ну так ви це б йому, там щі натовкли б!

Та найбілше "палає" в країні-агресорці через повідомлення про нові постачання західного озброєння Україні. Куди ж тут без хамсько-графоманських філософствувань заступника голови Радбезу рф - Дмитра Медведєва?

Нічого іншого Захід, що остаточно схибнувся, придумати і не міг. Передбачуваність найвищого рівня, до ідіотизму. За фактом - глухий кут. Третя світова дедалі ближче.

За одне Медведєв лякає застосуванням касетних боєприпасів у відповідь на постачання таких набоїв Україні зі США. Та от тільки росія і так давно вже застосовує цю, цитуючи Медведєва, "негуманну зброю". Що ж тоді протиставити? О, здається, у державній думі країни-окупантки знайшли вихід.

- Звірина продовжує лізти - "Леопарди" і "Бредлі". Я вважаю, що буде правильно звернутися до Міноборони зробити таку виставку підбитої натівської техніки.

Шановні колеги, давайте підтримаємо Володимира Павловича. Особливо цікава його пропозиція встановити спалену техніку апропроти посольств тих держав, що спрямовують її в Україну.

Та увесь цей російський гавкіт не заважає рухатися українському каравану. І як свідчить досвід - раз московські собаки брешуть, то рухається він у правильному напрямку.