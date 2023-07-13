На сьогодні намолочено більше 1 мільйона тонн зерна. Фактично, це досить непоганий старт. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Це фактично друга посівна і збиральна кампанія в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора росії. Звичайно, в цих умовах говорити про показники, які ми мали станом на 2021 рік не доводить. Проте, тим не менш, показники в умовах війни є досить таки непоганими. Зараз ми фактично говоримо, що вся Україна приступила до збирання зернових культур. На сьогодні намолочено більше 1 мільйона тонн зерна. Фактично, це старт досить непоганий. Є навіть показники, які будуть краще за минулорічні по різним культурам", - зазначив Марчук.

Він додав: "В цілому, якщо говорити про перспективу отримання врожаю у 2023 році - він буде значно менший в порівнянні з 2022 роком (на мільйонів 5-6). Але, в цілому, це буде достатньо задля забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і здійснення експортного потенціалу".