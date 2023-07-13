До гарантій безпеки для України від G7 приєдналися вже 6 країн - Зеленський [ Редагувати ]
Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті НАТО у Вільнюсі лідери "Великої сімки" (G7), підтримали ще шість країн.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Так, окрім "Великої сімки", йдеться також про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.
"Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Пройшла лише доба з Вільнюсу (саміту НАТО у Вільнюсі, - Ред.), а до семи найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже 6 країн - це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція", - сказав Зеленський.
Глава Української держави подякував країнам-партнерам за таке рішення, і висловив упевненість, що кого кількість гарантерів збільшуватиметься.
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