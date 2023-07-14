Як аеророзвідка знищує окупантів на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео [ Редагувати ]
Аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку виявили та знищили групу росіян та боєприпаси окупантів. Про це повідомляється у Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону.
В результаті точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися.
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