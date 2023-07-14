"Розвиток та впровадження ІТ в усі сфери життя – один із ключових пріоритетів української влади" - Голова Черкаської ОВА [ Редагувати ]
Українська влада, як на державному, так і на локальному рівнях стимулюватиме розвиток і впровадження ІТ-рішень в усі сфери сучасного життя. Таку думку висловив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець під час роботи ІTFUSION BUSINESS FORUM.
ІТ – одна з небагатьох галузей, що не лише вистояла під час повномасштабної війни, а й демонструє позитивну динаміку. І навіть для такого традиційно аграрного регіону, як Черкащина, є значним драйвером перетворень. Наші поля вже обробляють наземні та повітряні дрони, впроваджується автоматизація не тільки в переробленні, але й у вирощуванні агропродукції.
Голова Черкаської ОВА наголосив на дуже ефективних прикладах реалізації ІТ-рішень в тому ж числі для сприяння реінтеграції ветеранів.
Ми маємо численні приклади тісної взаємодії з ІТ-спільнотою на Черкащині: розроблення потрібних нам ІТ-рішень у сфері управління та надання послуг населенню. Також зараз комунікуємо із нашими компаніями щодо проектів для ветеранів. Як решта соціально відповідального бізнесу, вони з перших днів війни підтримують наших захисників. Модернізація економіки, підвищення ролі високотехнологічної та інноваційної складової – наш спільний порядок денний.
по темі
Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити три святкові дати
Підприємець Сергій Ліщина в інтерв'ю виданню Дело високо оцінив проведені в лісовій галузі реформи.
Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
Без перезавантаження антимонопольного законодавства та Антимонопольного комітету Україні не вдастся залучити інвестиції, необхідні для відновлення та розвитку української енергетики