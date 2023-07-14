Українська влада, як на державному, так і на локальному рівнях стимулюватиме розвиток і впровадження ІТ-рішень в усі сфери сучасного життя. Таку думку висловив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець під час роботи ІTFUSION BUSINESS FORUM.

ІТ – одна з небагатьох галузей, що не лише вистояла під час повномасштабної війни, а й демонструє позитивну динаміку. І навіть для такого традиційно аграрного регіону, як Черкащина, є значним драйвером перетворень. Наші поля вже обробляють наземні та повітряні дрони, впроваджується автоматизація не тільки в переробленні, але й у вирощуванні агропродукції.

Голова Черкаської ОВА наголосив на дуже ефективних прикладах реалізації ІТ-рішень в тому ж числі для сприяння реінтеграції ветеранів.