Провели блискавичну спецоперацію на острові Дніпра: ССО показали відео [ Редагувати ]
Українські воїни провели "спецоперацію" на одному з островів Дніпра. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Після проведення аеророзвідки на одному з островів на річці Дніпро були виявлені позиції противника та невідомий об'єкт, який значно ускладнював роботу повітряних розвідувальних засобів Сил оборони.
Було прийнято рішення вийти в район і знищити особовий склад противника, а потім захопити контроль над визначеною територією. Після детального планування, військові з 73-го морського центру спеціальних операцій вийшли на двох човнах та здійснили штурм позицій противника. Оператори FPV дронів виконали завершальну частину завдання штурмової групи.
В результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів, - йдеться у повідомленні.
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