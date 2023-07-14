Українські воїни провели "спецоперацію" на одному з островів Дніпра. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Після проведення аеророзвідки на одному з островів на річці Дніпро були виявлені позиції противника та невідомий об'єкт, який значно ускладнював роботу повітряних розвідувальних засобів Сил оборони.

Було прийнято рішення вийти в район і знищити особовий склад противника, а потім захопити контроль над визначеною територією. Після детального планування, військові з 73-го морського центру спеціальних операцій вийшли на двох човнах та здійснили штурм позицій противника. Оператори FPV дронів виконали завершальну частину завдання штурмової групи.