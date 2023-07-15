На Прикарпатті підраховують збитки від стихії. Зливи накрили Івано-Франківщину минулого тижня. З берегів повиходили річки, підтопило майже тисячу дворів. Найбільше постраждав Коломийський район. Там через повінь загинула людина. У воді опинилися кілька сотень будинків, зруйновано тринадцять мостів та кілометри доріг. Відрізаними від світу і досі залишаються більше тисячі людей. Більше про ситуацію розкаже Жанна Дутчак.

Це вона дується, і діри робляться, так само і з цієї сторони здулося, і все повністю відпадає.

Надія показує наслідки стихії у неї на подвір'ї. Каже: минулої п'ятниці води тут було більше метра. Вал прийшов з гірської річки - у селі їх чотири. І так швидко, що не встигли нічого врятувати. Меблі, одяг, техніка, господарство - все пішло під воду.

Надія, жителька села Нижній Вербіж:

Паркани - це все пішло. В хаті, що попіднімали, це все попадало. Бо дуже сильна вода була. Техніка потопилася, речі потопилися.

Вода зійшла так само швидко, як і прибула. Але стіни встигли набрати вологи, і хата почалася розсипатися. Жити там зараз небезпечно. Родину з двома дітьми - поки прихистили родичі.

Надія, жителька села Нижній Вербіж:

Це в будь-який момент може рухнути ця хата. Навіть страшно, аби ми тут перебували, бо самі бачите ситуацію. Руки опускаються, ми не знаємо, що робити просто.

У Нижньому Вербежі підтопило більше сотні будинків. Чимало із них - тепер непридатні для життя. Забрала повінь і одне життя - рятуючи домашніх тварин, біля хати втопився літній чоловік.

В сусідньому селі Великий Ключів - до хат велика вода не дійшла, але біди наробила не менше - знесла два мости, і частину сільської дороги. Третина села - і досі відрізана від світу. А це більше тисячі людей.

Василь, житель села Великий Ключів:

Той бетон просто підмило, і міст завалився. Цілий куточок у нас відрубаний. Навіть три куточки відрубані.

Анна, жителька села Великий Ключів:

Не дай Боже, якась швидка допомога, аби хтось захворів, попробуйте. Самі важко перебираємося, а якби щось сталося...

З берега на берег люди перебираються по уламках мосту, або - в брід.

Аби мати хоч якесь автосполучення - селяни зорганізувалися і поруч зі зруйнованим мостом почали самотужки будувати тимчасову переправу.

Василь, житель села Великий Ключів:

Хочемо дві труби покласти, і звідти зробити заїзд такий, щоб можна було це об'їхати.

Ліквідовують наслідки негоди й в інших громадах Коломийщини. А спеціальна комісія - підраховує збитки.

Любомир Глушков, голова Коломийської районної державної адміністрації:

За попередніми даними територіальних громад, є збитків на загальну суму понад 227 мільйонів гривень. Зокрема, по Нижньовербізькій громаді - це попередні розрахунки громад - 82 мільйони гривень.

Жителі Нижнього Вербежа кажуть: їх топить майже щороку. Тому треба не лише усувати наслідки, але і головну причину - добудувати на річці дамбу. Її почали зводити ще двадцять п'ять років тому, але два кілометри - досі недоробили. Саме на цій ділянці в селі постійно і підтоплює.

Олександра Непийвода, жителька села Нижній Вербіж:

Єдине ми вимагаємо - продовжити дамбу, закінчити ту роботу, яку вони почали. Ми просимо, ми просто умовляємо забезпечити нам нормальне життя, ми багато не хочемо.

Ярослав М'якущак, голова Нижньовербізької громади:

Люди невдоволені, бо вже відколи незалежність України було звернення десятками, сотнями на будівництво нових дамб та берегоукріплення тих дамб, які знаходяться на балансі Дністровського басейну.

Аби зменшити градус напруги - в громаду терміново приїхало керівництво області разом із всіма профільними службами.

Ярослав М'якущак, голова Нижньовербізької громади:

Коштів потрібно на ту проєктно-кошторисну документацію, яка у нас є, 19 мільйонів. І воно вистачить, щоб побудувати нові дамби. І воно вирішить в районі 80 % тих проблем, які ми маємо на цю мить.

Посадовці в селі провели виїзне засідання, і пообіцяли виділити кошти на будівництво водозахисних споруд на всіх чотирьох річках, які протікають в громаді. А також на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації:

За один рік ми вирішити не зможемо, тому цей комплекс заходів буде розрахований на декілька років. Зараз ми маємо екологічний фонд - це є 50 мільйонів гривень. І на наступній сесії обласної ради я буду звертатися про виділення коштів для того, аби можна було зробити берегоукріплення.

Пообіцяли обласні посадовці допомогти та постраждалим. З обласного бюджету виділять кожному - до двадцяти п'яти тисяч гривень. Фінансову підтримку підтопленим господарством зголосилися надати й міжнародні організації.