У Харкові 20-річний хлопець вбив усю свою родину, вкрав авто і вчинив смертельну ДТП (фото) [ Редагувати ]
У Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
16 липня до поліції надійшло звернення про викрадення авто Daewoo Lanos. Згодом стало відомо, що на вулиці Гвардійців Широнінців цей транспорт вчинив смертельну ДТП. Поліція затримала підозрюваного. Це - 20-річний місцевий житель.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік вбив усю свою родину. Це - мати, сестра та вітчим. Обставини та подробиці розправ встановлюються. Поліція затримала підозрюваного.
"Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України", - триває слідство.
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