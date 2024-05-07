Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон знову в Україні. У столиці вона провела перемовини з міністром енергетики України Германом Галущенком. Говорили про відновлення нашої енергосистеми після масштабних ворожих обстрілів. Також Єврокомісар оголосила про новий пакет санкцій проти росії. Стосуватиметься він переважно скорочення постачання газу до Європи. Чи готові країни ЄС повністю відмовитись від блакитного палива з рф? Розкаже Єлизавета Яковлева.

Європа зробить усе, щоб Україна змогла підготуватися до нового опалювального сезону після масштабного російського терору. Це одна з головних думок, яку під час візиту до Києва озвучила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Кадрі Сімсон, Єврокомісар із питань енергетики:

Ваша країна під тиском російських ударів по інфраструктурі. Мій меседж до українців: ЄС - тут, і ми завжди готові допомогти з відбудовою вашої інфраструктури. Попри всі виклики, для Європи один із пріоритетів - відновлювання енергетики країни, що перебуває у стані війни. Ви потребуєте всіх можливих ресурсів. Тому все, що можна відремонтувати, ми відремонтуємо.

Не чекати закінчення війни, а відновлювати енергетику вже. І навіть споруджувати нові об'єкти генерації - з такими викликами донині не стикалася жодна країна. Унаслідок весняних атак теплова генерація пошкоджена на 80 відсотків. Шалені втрати у виробництві електроенергії.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

У нас є набір термінових рішень. Термінові рішення покликані перше - максимально збільшити генерацію до наступної зими. Я цифри говорив і ви їх уже чули, що це вже понад 8 гігаватів ми втратили. Дійсно, це величезна втрата.

Українські енергетики неабияк сподіваються на допомогу міжнародних партнерів. Але й самі докладають зусиль, щоб у домівках українців завжди було світло, а взимку - ще й тепло.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Безумовно, це максимальний ремонт того, що можна відремонтувати. Друге - це збільшення маневрової генерації. Тому що очевидно, що ворог обрав за мету знищити саме маневрову генерацію в країні. У разі, якщо відбуваються тотальні блекаути, наприклад, перш за все, це встановлення відповідно потужних генераторів, і в принципі, це такі термінові заходи, над якими ми працюємо. Є ще питання імпорту і можливості використання енергетичного фонду

Новий пакет санкцій ЄС проти росії - це ще один механізм, щоби стримати російський терор. А ще дошкульно вдарити по економіці країни-агресора та позбавити Європу залежності від російського газу.

Кадрі Сімсон, Єврокомісар з питань енергетики:

росія завжди намагалася маніпулювати нашими ринками. Ми знали, що вони використовують енергопостачання як інструмент маніпуляції. Тому ЄС розробив кризовий сценарій - як Європа виживе без російського газу.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Це питання взагалі місця росії на енергетичних ринках. І йдеться не тільки про європейські енергетичні ринки. А про те, що санкції мають позбавити росію можливостей бути гравцем на світових ринках.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну держави ЄС скоротили постачання блакитного палива з росії майже вчетверо. І ці обсяги ще знижуватимуться. Зокрема, після закінчення контракту про транзит газу - зокрема через територію України.