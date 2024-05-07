Потужності є - потрібні лише гроші. Оборонний форум у Брюсселі зібрав представників півтори сотні оборонних компаній з 25 країн світу. У фокусі уваги - виробництво зброї саме в Україні. Оскільки, як переконаний глава європейської дипломатії Жозеп Борель, це заощаджує і час, і витрати на логістику безпосередньо на фронт. Отже, які рішення напрацювали? І чи готові вкладатися в українське виробництво іноземні партнери? Ірина Іванова з'ясувала.

Цей оборонний форум - уже третій, який Україна проводить зі своїми партнерами від початку великої війни. Він зібрав у Брюсселі понад 400 учасників. Акцент - на посиленні оборонного виробництва в Україні для України від українських виробників за підтримки європейських компаній, сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Це скорочує час та витрати на постачання озброєння безпосередньо на фронт.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки:

Результатом має стати залучення та інтеграція української оборонної індустрії в систему виробничих потужностей Європи. Ми маємо виробляти більше й швидше: у нас є фінансування з Європейського фонду миру, в рамках якого створений Фонд підтримки України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Я сподіваюсь, я розраховую і вірю, що цей форум послугує платформою для відкритого діалогу, що дозволить Україні та ЄС долати проблеми, і що найважливіше - доставляти, доставляти, доставляти.

Головні виклики для української оборонної промисловості - це недостатнє фінансування, обстріли з боку росії і, що стосується виробництва артилерійських снарядів, дефіцит вибухових речовин і пороху у світі, розповів міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін. Водночас, каже урядовець, потреба України в артснарядах є більшою, ніж поточні оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом. За його словами, залежність від постачання з-за кордону залишатиметься, але й сама Україна могла б виробляти більше. І не тільки снарядів, а й бронетехніку, дрони та інше озброєння. Питання - лише у грошах. Цього року наша держава спроможна виготовити зброї ще на 10 мільярдів доларів. Такий розрив між тим, що Україна може і на що має кошти, повідомив міністр.

Олександр Камишін, міністр із питань стратегічних галузей промисловості:

Головне наше завдання - знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання - отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові не законтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані коштом європейських коштів. У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і за цією ініціативою дві перші нації уже зголосилися профінансувати виробництво в Україні - це Данія та Канада, і ми сьогодні чуємо додаткові кошти, щоб виробляти більше в Україні.

Для українських компаній, як державних, так і приватних, цей форум - нагода заручитися співпрацею із закордонними партнерами на роки вперед. Тут завʼязуються ділові знайомства, які згодом переростають у багаторічні контракти. Крім того, Україна має досвід, яким готова поділитися з іноземцями. Нині українські та європейські виробники сфокусовані насамперед на виробництві засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та засобах радіоелектронної боротьби, розказав директор "Укроборонпрому".

Герман Сметанін, генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість":

На сьогодні дуже важливо проводити такі зустрічі на міжнародній арені, для того, щоб залучати інвестиції в українське виробництво - артилерії, боєприпасів інших калібрів, безпілотних літальних засобів. І для того, щоб працювала саме українська промисловість і виробляла ту амуніцію, яка на сьогодні потрібна нашим військовим. Також ми проводимо ряд зустрічей щодо можливих кооперацій та виробництва спільного як на території України, так і на території країн-партнерів.

Ярослав Калінін, директор компанії "Інфозахист":

Я очікую, що ми зможемо організувати плідну співпрацю в галузях, в яких до цього вони не мали певної експертизи, і ми можемо цю експертизу запропонувати, що в кінцевому етапі підвищить якість їхньої продукції і ми отримаємо довготривалу кооперацію. Вони бачать, що на наш зворотний зв'язок, на наші поради, на нашу експертизу можна спиратися, і це досвід - релевантний для всього світу і всієї безпекової ситуації, яка наразі є у світі.

Цей форум став першим практичним заходом із втілення нової Європейської оборонно-промислової стратегії. Євросоюз розробив її у відповідь на безпекову загрозу з боку росії. Ця стратегія повинна поставити економіку Європи на воєнні рейки та тісно інтегрувати в неї Україну.