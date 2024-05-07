Ядерний шантаж для російської федерації є регулярною практикою. Що мають, тим й брязкають.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі проєкту "Свобода. Ранок".

"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", - заявив Юсов.

Представник ГУР відзначив, що за ворожі погрози важливіше те, що сьогодні відбувається на полі бою, де росіяни продовжують планувати й реалізовувати речі проти України.