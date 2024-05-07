Зброя, яку Італія надає українським Збройним силам в рамках військової допомоги, може використовуватися лише в межах кордонів України.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - сказав Таяні.

Він також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - зазначив глава МЗС Італії.