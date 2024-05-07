У Чернігові студентка шість разів вистрелила у спину батька (фото, відео) [ Редагувати ]
У Чернігові 21-річну студентку затримали за вбивство батька. Вона шість разів вистрелила з пістолета у спину 50-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Чернігівської області.
Ввечері 6 травня до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки в Чернігові знаходиться чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями.
На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.
В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетна 21-річна донька загиблого.
Попередньо відомо, що в квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета.
З місця злочину поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства.
Поліція затримала дівчину, її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких зброя потрапила у родину.
За умисне вбивство (ч 1 ст. 115 ККУ) дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями у Чернігові підірвали відділення банку.
по темі
За словами ромів, представники ТЦК хотіли мобілізувати їхнього односельця, якого вранці зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований. На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини, сталася стрілянина
Інцидент стався 27 квітня біля одного з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Між неповнолітніми дівчатами спалахнув конфлікт, під час якого 14-річна дівчина зробила кілька пострілів з "предмета, схожого на пістолет", у бік знайомої
Чоловіків зарізали просто у центрі міста, біля торговельного центру. У соцмережах пишуть, що вбиті були військовослужбовцями, які проходили реабілітацію у місцевій клініці. Підозрюють росіянина. Більше про злочин та мотиви - Тетяна Логунова.
Напередодні у Вінниці суд обрав підозрюваним військовим, що напали на поліцейських, запобіжні заходи. Це батько й син. Як вони аргументують, те що скоїли? І хто прийшов провести в останню путь загиблого правоохоронця Максима Зарецького?
Чернігів оговтується від бомбардування. Про те, якою страшною була атака по мирному та стародавньому місту та як ліквідовували її наслідки - репортаж Анатолія Журавльова з місця подій.