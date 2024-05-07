У Чернігові 21-річну студентку затримали за вбивство батька. Вона шість разів вистрелила з пістолета у спину 50-річного чоловіка. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Ввечері 6 травня до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки в Чернігові знаходиться чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетна 21-річна донька загиблого.

Попередньо відомо, що в квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета.

З місця злочину поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства.

Поліція затримала дівчину, її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких зброя потрапила у родину.

За умисне вбивство (ч 1 ст. 115 ККУ) дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Чернігові підірвали відділення банку.