Євросоюз у рамках 14-го пакету санкцій планує запровадити обмеження проти 11 суден, які можуть бути частиною "тіньового флоту" росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на проект майбутніх санкцій ЄС, який у нього є.

Під прицілом - чотири паливні танкери, два нафтоналивні танкери, два газосховища для майбутнього проекту ПАТ "НОВАТЭК" з перевалки скрапленого природного газу на півострові Камчатка та одне вантажне судно.

"Тіньовий флот" допомагає росії обходити стелю цін на нафту. Серед обмежень, які планує запровадити Євросоюз:

заборона судам на вхід до портів країн-членів ЄС:

заборона використання європейських компаній для страхування та техобслуговування, включаючи зміну екіпажу;

заборона послуг з навантаження та розвантаження, встановлення кранців і буксирів;

заборона на роботи з постачання судів.

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Напередодні, 6 травня, Bloomberg писав, що ЄС у рамках нового пакету санкцій може заборонити використовувати систему передачі фінповідомлень російського Центробанку. Також новий пакет може містити кілька нових обмежень на імпорт та експорт сировини.

Про наявність у росії "тіньового флоту", який займається перевезеннями нафти, нещодавно заявила Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (The International Group of P&I Clubs).

P&I повідомила, що після запровадження країнами G7 стелі цін на російську нафту велика кількість суден приєдналася до "тіньового флоту" для паралельної торгівлі.