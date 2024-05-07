Євросоюз готує санкції проти "тіньового флоту" росії - Bloomberg [ Редагувати ]
Євросоюз у рамках 14-го пакету санкцій планує запровадити обмеження проти 11 суден, які можуть бути частиною "тіньового флоту" росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на проект майбутніх санкцій ЄС, який у нього є.
Під прицілом - чотири паливні танкери, два нафтоналивні танкери, два газосховища для майбутнього проекту ПАТ "НОВАТЭК" з перевалки скрапленого природного газу на півострові Камчатка та одне вантажне судно.
"Тіньовий флот" допомагає росії обходити стелю цін на нафту. Серед обмежень, які планує запровадити Євросоюз:
- заборона судам на вхід до портів країн-членів ЄС:
- заборона використання європейських компаній для страхування та техобслуговування, включаючи зміну екіпажу;
- заборона послуг з навантаження та розвантаження, встановлення кранців і буксирів;
- заборона на роботи з постачання судів.
Напередодні, 6 травня, Bloomberg писав, що ЄС у рамках нового пакету санкцій може заборонити використовувати систему передачі фінповідомлень російського Центробанку. Також новий пакет може містити кілька нових обмежень на імпорт та експорт сировини.
Про наявність у росії "тіньового флоту", який займається перевезеннями нафти, нещодавно заявила Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (The International Group of P&I Clubs).
P&I повідомила, що після запровадження країнами G7 стелі цін на російську нафту велика кількість суден приєдналася до "тіньового флоту" для паралельної торгівлі.
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