У Луганську пролунали вибухи, палає нафтобаза окупантів (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. Ворожі ресурси пишуть про ракетний удар ЗСУ.
У місті почалася пожежа. Місцеві ТГ-канали публікують відео пожежі, як стверджується палає нафтобаза.
по темі
В Одесі ракета знищила сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Серед співробітників загиблих та постраждалих немає
Ввечері 26 квітня в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху керованих ракет противника у повітряному просторі країни
Під щільним ворожим вогнем щодня Нікопольщина, що у Дніпропетровській області. Росіяни атакують місто з артилерії та дронами-камікадзе. Олена Мендалюк бачила руйнації - її репортаж далі.
На Одещині рятувальники вже добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула після ракетного удару по портовій інфраструктурі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов
Майже половина північнокорейських балістичних ракет, які армія рф запускала по території України, збивалася з траєкторії та вибухали у повітрі