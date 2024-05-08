Партизани фіксують прибуття великої кількості вбитих та поранених росіян до Криму [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Джанкої (Крим) фіксується прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.
Про це повідомляє в Telegram-каналі партизанський рух "Атеш".
"Цікавий факт, на вокзалі Джанкоя ми помічаємо також масові перевезення (через тимчасово окупований Крим, - ред.) поранених та "двохсотих" з лівого берега окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням.
"Російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії РФ", - додали партизани.
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