Фото: в Джанкої фіксується прибуття великої кількості вбитих і поранених росіян з фронту

У тимчасово окупованому Джанкої (Крим) фіксується прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.

Про це повідомляє в Telegram-каналі партизанський рух "Атеш".

"Цікавий факт, на вокзалі Джанкоя ми помічаємо також масові перевезення (через тимчасово окупований Крим, - ред.) поранених та "двохсотих" з лівого берега окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, агенти "АТЕШ" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням.

"Російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії РФ", - додали партизани.