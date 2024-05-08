Боррель про нічний обстріл: росія поповнила список воєнних злочинів [ Редагувати ]
Цієї ночі, 8 травня, російські терористи вдались до чергового воєнного злочину. Україна потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє в Twitter-акаунті глава дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозеп Боррель.
"Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на українську цивільну інфраструктуру, поповнивши довгий список своїх військових злочинів. Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони", - заявив Боррель.
Глава дипломатії ЄС додав, що посилення ППО стане пріоритетом у роботі Комітету з питань оборони разом із запуском Фонду допомоги Україні.
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