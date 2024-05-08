В Індії затримали банду вербувальників до російської армії [ Редагувати ]
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило про затримання чотирьох осіб за підозрою у торгівлі людьми та вербування місцевих жителів до армії рф. За інформацією відомства, громадян Індії обманом відправляли до зони бойових дій.
Торговці людьми діяли як організована мережа та заманювали громадян Індії через соціальні мережі, обіцяючи їм високооплачувану роботу в росії та громадянство рф.
При цьому чоловікам казали, що воювати їм не доведеться - їм нібито обіцяли військові посади, які не пов'язані з участю у бойових діях. Однак насправді їх навчили поводитися з автоматами та відправили на фронт.
Щодо кількох приватних візових фірм та агентів, які займалися вербуванням, порушено кримінальну справу. Один із обвинувачених, як зазначено в матеріалі, працював у росії перекладачем на контрактній основі і був "учасником російської мережі з вербування" громадян Індії до армії рф. Інші затримані займалися вербуванням людей на території Індії та оформленням віз.
У березні CBI повідомляло, що обманом у російську армію завербували 35 громадян Індії. Як мінімум двоє з них загинули у зоні бойових дій на території України.
Нагадаємо, Кулеба попередив Індію про "червону лінію" через співпрацю з росією.
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