Індія готова підтримати мирні зусилля в Україні - прем'єр [ Редагувати ]
Індія повністю готова підтримати мирні зусилля в Україні та зробити внесок у вирішення конфлікту.
Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді CNBC TV.
"Індія закликала до діалогу і дипломатії для вирішення конфлікту в Україні. Ми повністю готові зробити посильний внесок у відновлення миру в Україні", - заявив він.
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