Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про суму допомоги Україні внаслідок Лондонської конференції

І повернемося до підсумків Конференції з відбудови України, яка два дні тривала у Лондоні. Про що вдалося домовитися нашій делегації з міжнародними партнерами? Які суми допомоги в результаті отримає наша держава? На що вони підуть? І головне, чи покриє це дефіцит бюджету?