Російські військові обстріляли населені пункти Миколаївської області з артилерії й ударними дронами "Shahed". Зафіксовані руйнування адміністративної інфраструктури.

Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Так, у Миколаївському районі вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 8 травня, о 23:20 ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 136/131", частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.

"Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м., на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.