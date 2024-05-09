Київщина оговтується від масованого обстрілу, який ворог завдав напередодні. Внаслідок падіння уламків ракет було пошкоджено чи знищено понад десяток житлових будинків. Михайло Манилюк бачив руйнації, докладніше у його репортажі.

У цьому селі на Київщині вже другу добу долають наслідки ворожої атаки. Уламки ракет впали на житлові будинки. Усе сталося близько п'ятої ранку. Вікторія разом із сім'єю ще спали. Їх розбудив потужний вибух.

Вікторія, жителька села:

Була тривога, але річ у тому, що ми її не чули, спали. Ну, зрозуміло, о п'ятій ранку самий сон. Проснулися від того, що вилетіли вікна, двері міжкімнатні.

Наталя, жителька села:

Бог милував, такого не бачили. Це таке перший раз.

Дах Іванового будинку нині схожий на зім'ятий папір. Стіни можуть впасти будь-коли. Чоловік досі в шоковому стані.

Іван, власник пошкодженого будинку:

Я і зараз не можу зрозуміти. Знаєте, якось я не можу. Я ходжу, на це дивлюся і все.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Від вибухової хвилі в будинку повилітали усі вікна. А господарку, яка спала на цьому ліжку, буквально знесло на підлогу! На щастя, вона залишилася живою.

Оксана, потерпіла:

Скинуло. Скло й все полетіло. З жаром дуже сильно. Впала, заблоковано, дитина кричить. Дитині років п'ятнадцять буде осінню. Все перевернуто.

Частину хати Івана та Оксани, найімовірніше, доведеться відбудовувати з нуля.

Іван, власник пошкодженого будинку:

Опорна стіна потріскана, вона пішла. Понімаєте, вже стіна розрушена, його треба розбирать все і кругом перебудовувати все.

Господарі кажуть: поки що житимуть у зруйнованій оселі на свій страх і ризик. Волонтери допомагають затулити плівкою вибиті вікна.

Мар'яна, представниця благодійної організації:

Зараз ми привезли брезент, плівку, якою ми заклеїмо вікна і дахи. Це перша допомога, щоб будинки не протікали від дощу перший час. І далі ми будемо дивитися, чим ще можемо допомогти.

Будинок поруч - узагалі суцільна руїна.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Уламки ворожих ракет впали на вулицю, де проживає щонайменше вісімдесят людей. Від цієї хати залишилися лише дві обгорілі стіни. Жінку та її сина із серйозними травмами госпіталізували.

Вікторія, жителька села:

Ми ще не знаємо, що з тими людьми точно. Тільки по групах читаємо, ніхто нічого не розповідав. Але люди постраждали.

Іван, власник пошкодженого будинку:

У неї осколкові поранення. А син, я так поняв, що в нього у нозі перелом. Там же скло, він просто порізав ноги.

На цій вулиці вже падали уламки ворожих ракет. Іще на початку повномасштабного вторгнення росії. Іван розповідає: тоді його дім також зазнав руйнувань.

Метрів вісімсот от нас вже падала ракета. Ми тільки закінчили ремонт. Стіни, вікна міняли там.

Тепер наслідки набагато серйозніші. За даними ДСНС Київщини, в області під час ворожої атаки знищено та понівечено чотирнадцять приватних будинків. Вистачало роботи і рятувальникам, і електрикам.

Максим Таран, електрик:

Більш серйозно те, що в людей будинок зруйнували, а це все дрібниці насправді. Три напругові проводи обірвало. Посікло майже весь провід, поміняємо на новий.

За даними Київської обласної військової адміністрації, російські ракети летіли на столицю з різних боків. Але всі повітряні цілі сили ППО знищили.