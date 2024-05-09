Віцепрем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков більше не очільник відомства. А Микола Сольський втратив портфель керівника Мінагрополітики. Обох міністерських повноважень сьогодні позбавила Верховна Рада України. З чим пов'язані відставки, як пояснюють своє рішення народні депутати і що кажуть самі звільнені? Розкажемо в наступному матеріалі.

"За" 272 голоси. Парламент відправляє у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Під час голосування Кубракова у сесійній залі не було. Своє ставлення він висловив у соцмережах: написав, що з керівництвом таке рішення не обговорював. І завжди готовий до розмови:

Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності.

Причиною звільнення Кубракова могло стати розділення Міністерства на два окремих - Регіонального розвитку та Інфраструктури. Чи отримає колишній урядовець там посаду - питання відкрите.

Віталій Безгін, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Зараз Кабмін має зробити свою бюрократичну роботу. Розділити ці два Міністерства згідно з пропозицією нашої фракції. Після чого, очевидно, на перехідний період мають бути призначені виконуючі обов'язків, для того, щоб пройти процедуру перезаснування Міністерств. Далі фракція буде вже визначатися щодо кандидатур.

Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос":

Це справді було достатньо поганою ідеєю об'єднувати ці Міністерства. Згоден з колегами, що завалили і регіональну політику. Це класний приклад того, що не треба робити дурниці, щоб їх потім героїчно не вирішувати.

Олександр Кубраков очолив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у грудні 2022 року. Торік працівники НАБУ та САП викрили корупційну схему з розкрадання бюджетних коштів. І в цій історії, зокрема, фігурував заступник міністра інфраструктури. Також минулого місяця, після влучання російської ракети в Трипільську ТЕС, парламент викликав Кубракова, щоб відзвітував про захист об'єкта. Та на килим до нардепів Кубраков не прийшов.

На голос більше, а саме 273, віддали народні обранці за відставку Миколи Сольського з посади міністра агрополітики.

Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос":

Щодо пана Сольського, є підозри від НАБУ. Достойно пішов зі своєї посади, він сам написав заяву про відставку. Він просив народних депутатів проголосувати за його відставку, він зробив звіт і достойно пішов зі своєї посади.

У квітні НАБУ оголосили Сольському підозру в заволодінні державною землею на суму близько трьохсот мільйонів гривень. Урядовця відправили в СІЗО, але за нього внесли заставу. Тож високопосадовець вийшов на свободу.

А сьогодні з'явилися нові подробиці у справі про оборудки із землею. У махінаціях звинувачують заступника Сольського - Маркіяна Дмитрасевича. Його узяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад двадцять мільйонів гривень.