Ухилянтів-втікачів не зупиняють ані великі штрафи, ані ризик для життя. З початку повномасштабного вторгнення понад 20 чоловіків загинули, намагаючись перепливти річку Тиса на шляху до Європи. За такі мандри перебіжчики викладають тисячі доларів. А в підсумку - платять власним життям. Організатори схем - безпекою своїх клієнтів не переймаються. Звісно, провідників теж ловлять. І штрафи тут не проходять. За організацію втечі "світить" чималий термін ув'язнення. Прикордонники лише Чопського загону на Закарпатті з початку війни перекрили 27 каналів незаконного перетину та затримали майже 40 розробників схем. Наша Мар'яна Мартин вирушила в рейд і з'ясувала, до яких хитрощів вдаються порушники.

Ідуть лісами, горами, річками. Підробляють документи, ховаються в багажниках легковиків та автобусів. Ідуть по одному і навіть цілими групами. А деякі, особливо гутаперчеві, примудряються скластися у валізу чи сумки. Та найбільш винахідливі - швидко змінюють стать.

- Що робиш у прикордонній смузі? - Хотів перетнути незаконно кордон.

Що тільки не вигадують люди, аби втекти за кордон. Попит породжує пропозицію. У прикордонних областях активізувалися злочинці, які пропонують чоловікам різні схеми, як незаконно потрапити в Європу.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Частина з них намагається перетнути кордон через ПП за підробленими документами, або без підроблених документів, але за допомогою хабаря, сподіваючись на те, що за хабар їх пропустять без документів. Інша частина намагаються перетнути кордон самостійно.

Фальшиві медичні довідки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, свідоцтва про народження купи дітей чи посвідчення багатодітних сімей. Такі папери продають навіть у соцмережах. Але фальшивку легко розпізнають на кордоні.

Тоді ж так звані переправники пропонують й інші варіанти. Набагато небезпечніші, але про це не попереджають. Переправлятися пішки лісами. Вивозять чоловіків до прикордонної смуги. Обіцяють, що на кордоні все домовлено. Але це лишається лише обіцянками.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Вдаються до послуг переправників, які за грошову винагороду від декількох тисяч доларів зобов'язуються переправити осіб через кордон, часто при цьому обманюючи людей. Тобто особа виходить на переправника, а переправник може залишити такого чоловіка далеко від кордону, або показати, куди йти. І все, він вільний.

Прикордонники Закарпаття запевняють: оминути кордон не поміченим - шансів майже немає.

Святослав Боєчко - начальник відділення прикордонної служби "Оноківці" Чопського прикордонного загону:

Сьогодні достатня кількість всіх технічних засобів, щоб їх виявляти ще далеко на підступах. За цей рік Силами нашого підрозділу було затримано понад 90 осіб ухилянтів.

Піші патрулі проходять стежками по кілька разів на день.

Максим Степанюк - інспектор Чопського прикордонного загону:

Хлопці заступають у наряди і, як практика показує, що правопорушники намагаються перейти державний кордон Словаччини. І ми таким методом їх затримуємо. От було вчора затримання. Правопорушники підійшли до системи, намагалися її перекусити і були затримані.

Ще й контролюють периметр з моніторів. Вздовж кордону розставлені сотні фотопасток. Задіюють і дрони.

Максим Войтюк - начальник групи повітряної розвідки та протидії безпілотним авіаційним судном Чопського прикордонного загону:

Безпілотна авіація застосовується щоденно, в першу чергу для моніторингу обставин на ділянці відповідальності. У 99 відсотках ідентифікуємо за допомогою дрона правопорушника потенційного і він затримується.

І якщо чоловіків затримають - це можна назвати везінням. Бо випадків, коли така мандрівка закінчується летально, суттєво побільшало. Особливо - через річки.

Леся Федорова - речниця Мукачівського прикордонного загону:

Ось це все, що ми зараз бачимо, метрів 3 донизу це все було під водою, ось ці зарослі, якісь кореневища, якісь ліани, якщо уявити, що туди потрапляє людина, яка в темний час доби дезорієнтована і не розуміє, що відбувається, то загинути у такій воді це лічені секунди.

Буквально днями у річці Тиса виявили тіла 3-х потопельників.

Леся Федорова - речниця Мукачівського прикордонного загону:

Чоловіків, яких ми виявили в минулу суботу і буквально минулої доби - це чоловіки з ознаками довготривалого перебування під водою. Тобто можемо вважати, що це ті загиблі, які намагалися подолати Тису саме у холодний час доби.

І за такий фінал - самі утікачі платять великі гроші. Тисячі доларів за небезпечні обіцянки. Та все ж прикордонники кажуть, більшість порушників - ловлять. І тоді відповідальності уникнути не вдасться.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Осіб, яких затримують за незаконне порушення або спробу незаконного порушення державного кордону, притягають до адмін відповідальності. І, зазвичай, їм призначають штраф від 200 до 500 мінімумів доходів громадян.

Тоді ж здають і провідників. І для них - покарання не таке м'яке. Згідно з кримінальним кодексом України, тягне за собою реальний термін ув'язнення.