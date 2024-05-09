Про останні спецоперації наших розвідників Сніжана Сидорук розпитала представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова. Інтерв'ю з ним - дивіться далі.

У тимчасово окупованому Луганську лише вчора вдалося захистити пожежу на нафтобазі і тепер, за даними Луганської обласної військової адміністрації, там виник дефіцит пального. Розкажіть, будь ласка, Пане Андрію, детальніше, яким чином нам дається діставати стратегічно важливі об'єкти у глибокому тилу і який ефект від таких ударів?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Деталі ми не будемо говорити, зрештою, коли є можливість і доцільність офіційно коментувати подібні речі, то Сили безпеки і оборони це роблять, але в цілому, коли мова йде зокрема про різноманітні НПЗ. Ми повинні чітко усвідомлювати, що мова йде саме про військові об'єкти, які використовуються ворогом для забезпечення і постачання паливно-мастильними матеріалами окупаційного угруповання. І це означає, що якщо є проблеми з пальним, насамперед вони є в російської ворожої армії, це означає, що танком БТРом і іншим пристроєм, автомобілям буде важче пересуватись, доставляти особовий склад, доставляти БК і виконувати бойові завдання. Тому ці військові об'єкти нищаться і для цього використовуються нелінійні способи, різноманітні способи і, звичайно, розвідувальні дані тут відіграють дуже важливу роль.

Продовжимо тему спецоперації у нашому морі. Днями російський флот знову поменшав, у Криму було знищено ворожий катер. У чому була особливість цієї спецоперації? Раніше ви казали, що спецпризначенцям весь час доводиться вигадувати нові методи. З чим це пов'язано?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Цього разу було вражено швидкісний катер класу "Мангуст" - це достатньо нова модифікація, серійне виробництво лише після 2000 року налагоджено. Це судно знаходиться на озброєнні переважно спецслужб та прикордонної служби, які належать до ФСБ в так званій російській федерації. Воно знаходилось, як думав ворог, в захищеному місці. І йому, на їхню думку, нічого не загрожували. Попри це, всі перешкоди "Магурою" та операторами ГУР МО було подолано й успішно уражено. Відповідно на 3 млн доларів стало більше вже морської неелітної нерухомості в українському Чорноморському узбережжі. У майбутньому це буде хороша локація для українських та міжнародних дайверів. А зараз робота триває, і безперечно будуть іще результати добрі для України та нищівні для ворога.

Пане Андрію, не можу оминути поза увагою морський дрон "Магура". По суті, цей апарат методично знищує ворожий флот. Розкажіть, будь ласка, в чому секрет "Магури", як вдається відносно невеличкому і недорогому морському безпілотнику відправляти на дно кораблі вартістю в сотні мільйонів доларів?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Секрет українського морського дрона "Магура" безперечно в майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту. І не лише флоту та озброєння особового складу, який знаходиться власне на борту в момент знищення. У поєднання цієї майстерності з вмілостями та майстерностями операторів і фахівців головного управління розвідки і розвідників, зокрема спецпідрозділу ГУР МО, група 13 - це поєднання, яке постійно удосконалюється і дає все нові результати. Справді сьогодні морський дрон "Магура" в руках операторів ГУР МО - грізна зброя. Напевно, найбільш ефективний винищувач Чорноморського морського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення вже станом на зараз на понад 500 млн доларів. Чорноморський флот агресора зазнав збитків, внаслідок ефективних тільки спецпризначенців ГУ розвідки з використанням дронів "Магура".

Чи вдосконалюється нині морський дрон "Магура", чи покращуються його показники дальності і чи, можливо, збільшується вибухова хвиля?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Безперечно, постійно йде процес вдосконалення, після кожної вдалої операції відбувається ретельний аналіз. Ворог також не стоїть на місці, він намагається знаходити засоби, інструменти протидії, використовувати нову тактику для того, щоби захищати свої судна. Проте все це аналізується, робляться відповідні висновки, вдосконалюється як сам засіб ураження "Магура". І що стосується і оснащення, і бойової частини інших моментів, які стають кожного разу новими сюрпризами для ворога. Вдосконалюється тактика використання українських морських дронів фахівцями ГУР МО. Це дає свої результати, адже кожного разу, попри ретельну підготовку з боку ворога, вдається завдавати нових і нових уражень.

Останнім часом з'являється багато інформації про активізацію агентів кремля у європейських політичних колах. Наскільки потужна ця агентурна мережа і чи вдається їй впливати на ставлення Європейців до війни в Україні?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Від часів російської радянської імперії і пізніше вже часів так званої російської федерації, яка б не була політична економічна ситуація, держава-агресор не згортала роботи в напрямку збільшення агентурної мережі в напрямку різноманітних спецоперацій російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації у вільному світі, в демократичному світі, в євроатлантичній спільноті. Так, на території Європейського Союзу з 2014 року дані спецоперації особливо посилились в контексті антиукраїнського характеру з метою дискредитувати Україну, послабити міжнародну підтримку і розколоти європейське суспільство. І зараз ці операції продовжуються, хоча ворогу стало багато в чому важче працювати. Тому що оцінка справжнього обличчя кремля і путінського режиму стала інша, більш нищівна і критична. Справа щодо російської федерації як держави-агресора. Проте російські спецслужби залишаються небезпечними, добре фінансованими, добре навченими і протидіяти їм належить іще дуже довгий і значний період.

Ще питання щодо колаборантів. Днями у Бердянську підірвали співробітника однієї з колоній, де утримують українців. Завдяки чому стала можлива ця спецоперація. І до чого тут партизани?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Так, дана інформація була оприлюднена на офіційних джерелах головного управління розвідки Міністерства оборони, втім, ми не говорили, хто і як виконав це завдання. Було ліквідовано не просто співробітника місць незаконного утримання українців російськими окупантами. Людина, яка безпосередньо дотична до реалізації організації воєнних злочинів, катувань і інших поневірянь. І, звичайно, над українцями, яких захопили росіяни. За кожен злочин буде справедливе покарання, кожен воєнний злочинець, державний зрадник, колаборант буде відповідати. Україна - демократична правова держава.

І щодо спецоперацій у повітрі. Дрон "Сич". Скільки українців уже задонатили на цей безпілотник, в чому його перевага і яка є потреба у ньому?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

ГУР працює на морі, на землі, в повітрі. І так скрізь. Зараз використовуються безпілотні системи. Оскільки на морі ефективним безпілотним апаратом є "Магура-5", є ціла лінійка ефективних безпілотників, які застосовуються в повітрі. Якщо ми говоримо про "Сичі" - це так само українська розробка і українське виробництво. Це розвідувально-ударний дрон, який тестувався спочатку як розвідувальний, але пізніше модифікації дозволили працювати з ним як з ударним, безпосередньо на лінії фронту у глибину на 50 км. Зараз в цей напружений важкий період це дуже важливий інструмент, який нищить живу силу. І що дуже важливо - техніку ворога, а це допомагає зберігатися нашим захисникам, це допомагає зривати плани ворога. Хоча "Сичі" - це дрони багаторазового використання, проте на війні безпілотники - це розхідний матеріал, тому так їх багато. Їх треба багато і мало їх точно не буде. У рамках збору Національного марафону на збори на безпілотники "Сичі" для головного управління розвідки вже зібрано понад 24 млн грн, наскільки мені відомо. Ми дуже вдячні і команді Національного марафону "Єдині новини", і всім українцям, які підтримують цей проєкт, але мало їх не буває.

Чи можете трохи "поспойлерити" - чи чекати українцям найближчим часом сюрпризів від ГУР?

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Українські Сили безпеки і оборони, на відміну від ворога, не займаються якимись магічними датами і прив'язкою до якихось пропагандистських подій. Ворог має бути постійно у напрузі і розуміти, що поки триває геноцидна війна росії проти України, кожного дня їм варто озиратися і чекати на справедливу відплату.

Дякую, Пане Андрію, за ваші вичерпні відповіді.