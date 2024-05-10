Росіяни масовано обстрілюють Харківщину: є загиблі та поранені - ОВА [ Редагувати ]
Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масованими ворожими обстрілами, є поранені та загиблі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і опублікував звіт по громадах.
- 9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
- 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
- 13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.
Жителів Вовчанського та Липецького напрямків закликають терміново виїжджати.
Діє "гаряча лінія"з питань евакуації - звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.
Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.
по темі
Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.
Втім, люди все одно йдуть на цвинтарі - прибрати на могилах і вшанувати пам'ять. Репортаж наших кореспондентів.
Вранці 9 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині
У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждало четверо людей, серед них дитина
російська федерація ввечері понеділка, 29 квітня, запустила по Харкову керовані авіаційні бомби