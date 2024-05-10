Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масованими ворожими обстрілами, є поранені та загиблі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і опублікував звіт по громадах.

9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.

Жителів Вовчанського та Липецького напрямків закликають терміново виїжджати.

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Нагадаємо, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.