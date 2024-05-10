Генштаб Естонії назвав напрямок в Україні, де росіяни зосередили свої основні сили [ Редагувати ]
Російські війська сконцентрували основні сили на напрямку Авдіївка-Бахмут у Донецькій області.
Про це заявив Генштаб Сил оборони Естонії.
Зазначається, що окупанти продовжують вести спроби з оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр, де мають певний успіх. У Генштабі повідомили, що росіяни зосередили тут близько 20 тисяч окупантів.
Водночас військові зазначають, що на південній лінії фронту в Запорізькій області зберігається низька інтенсивність боїв і суттєвих змін не спостерігається. У Генштабі додали, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.
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