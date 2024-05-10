В Угорщині незадоволені позицією країн НАТО щодо допомоги Україні. Будапешт вважає, що Альянс "прямує до війни величезними кроками".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.

"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.

На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.