Угорщина звинуватила країни НАТО у "величезних кроках до війни" [ Редагувати ]
В Угорщині незадоволені позицією країн НАТО щодо допомоги Україні. Будапешт вважає, що Альянс "прямує до війни величезними кроками".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.
"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.
Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.
"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.
На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.
по темі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив твердження про те, що Північно-атлантичний альянс не планує введення військ в Україну, й Київ із таким проханням навіть не звертався
НАТО вкрай конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні
Члени НАТО висловили занепокоєння нещодавніми зловмисними діями росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно"
Країни НАТО не виконали всіх своїх обіцянок у питанні постачання зброї Україні. Така ситуація підірвала довіру Києва
Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Однак Збройні сили посилють захист лінії фронту