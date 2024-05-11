Впродовж п'ятниці, 10 травня, окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

167 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Про це в ефірі національного т телемарафону "Єдині новини" розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ми бачимо останніми днями, що ворог почав збільшувати кількість обстрілів на добу. Якщо минулого тижня ми підбивали підсумки, що це в середньому 250 обстрілів на добу, то цей тиждень точно буде більше, ніж 350 або 400. Наприклад, був день коли ворог обстрілював рекордну кількість разів - 530 разів за добу.

За вчорашній день - 350 ударів. По десяти населених пунктах. Вчергове зруйноване два десятки абсолютно цивільних споруд, які не мають жодного відношення до військових об'єктів чи мілітарного характеру. Також вчора тривога над Запорізькою областю тривала 5,5 годин - всього сім разів.

Ми бачимо тенденцію до збільшення, ми бачимо, що за місяць це 2,5 тисячі обстрілів. Тож, на жаль, ворог починає більш інтенсивно руйнувати нашу інфраструктуру. Здебільшого вони це роблять артилерією, але тенденція така, що половина артилерія - половина - БПЛА. Тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з прифронтових територій", - розповів Федоров.