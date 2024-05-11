🐾У Сумах Нацгвардії подарували цуценят вівчарок для служби

Військових собак - побільшало. Поповнення - у кінологічному підрозділі Нацгвардії у Сумах. Волонтери подарували цуценят вівчарок. Про перші тренування - репортаж Юлії Зайцевої.

Майбутня сувора переслідувачка злочинців ніжиться на руках свого вихователя.

Олександр Карлашов, командир кінологічного взводу 35 полку НГУ:

З 2 місяців приблизно починається навчання цуценяти. Десь близько року, і вона вже стане на службу.

Після щеплень та карантину Тея вивчає обстановку і знайомиться з кінологом.

Грайливі, витривалі та надійні - голландські вівчарки або, як їх ще називають хердер, серед службових собак зустрічаються нечасто.

Олександр Карлашов, командир кінологічного взводу 35 полку НГУ:

Найчастіше це породи: німецька вівчарка, бельгійська вівчарка, ротвейлер. І голландська вівчарка, також використовується, вона не така розповсюджена в Україні як вищезазначені породи, але за своїми якостями вони нічим не поступаються. Це рухливі собаки, їх можна використовувати як собак детекторів.

3-місячна Адель - німецька вівчарка, вже почувається куди впевненіше.

Тренування цуценяти нагадує гру.

Микола Тимченко, головний сержант взводу 35-го полку НГУ:

Починається все з привчання цуценяти до клички, гра. Далі уже в неї будуть напрацьовані рефлекси.

Колись так само завзято собака ловитиме порушників.

Або шукатиме вибухівку, зброю, наркотики чи інші заборонені речі. Поки цуценята лише спостерігають, як тренується досвідчений службовий пес.

Ми використовуємо одноразові рукавички для того, щоб не залишався запах людини. Кладемо сюди імітатор, і після чого собака буде шукати.

Де тільки не ховають кінологи навчальні зразки, службовий пес все одно знайде. І отримає заохочення.

Усіх цуценят нацгвардійцям привезли волонтери.

У цивільному житті Марсель навчався на інженера-механіка, але, коли почав служити в Нацгвардії, відкрив для себе інше захоплення.

Марсель, кінолог 35-го полку НГУ:

Навіть на вихідні прихожу з нею займатись, бо це моя перша собака, і ми навчаємося разом.

Знадобиться ще чимало зусиль та наполегливості, поки чотирилапі розумітимуть свого господаря за поглядом. Та саме зараз вони стають найвірнішими супутниками бійців.